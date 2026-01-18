نجوم يخطفون الأضواء في حفل Joy Awards

استضافت العاصمة السعودية الرياض النسخة السادسة من حفل جوائز Joy Awards، مساء السبت، وهو احتفال سنوي يُسلّط الضوء على النجوم والمبدعين في مجالات الفن، الموسيقى، السينما، الدراما، الرياضة، وصناعة المحتوى الرقمي عبر مختلف الدول العربية والعالم

وشهد الحفل حضور عدد من النجوم العالميين والعرب على “السجادة الخزامية”، التي أصبحت جزءاً مهماً من فعاليات الحفل. حيث تألّق المشاركون بإطلالات راقية ولافتة.

وعكست النتائج أذواق الجمهور بعد أشهر من التصويت عبر التطبيق الرسمي للجائزة، كما ابرزت الإبداع في مختلف المجالات.

وصنع الحدث المطرب فضل شاكر والفنانة أنغام، حيث نال فضل شاكر جائزة الفنان المفضل عن أغنيته الرائجة “صحاك الشوق”، بينما حصلت أنغام على جائزة الفنانة المفضلة.

يأتي هذا الحفل ليؤكد مكانة Joy Awards كمنصة تجمع أبرز النجوم والمبدعين في العالم العربي. مع تكريم الأعمال والأسماء التي حققت تفاعلًا وجماهيريّة واسعة.

نجوم سوريا يتألقون على السجادة الخزامية

خطف صناع الترفيه السوريون الأضواء على سجادة اللافندر في ليلة احتفالية أكدت مكانتهم الكبيرة في المشهد الفني العربي.

وجاءت مشاركتهم هذا العام كثيفة ومميّزة، لتعكس تنوّع التجارب الفنية وعمق الحضور السوري في الدراما العربية.

وتألقت أمل عرفة وعبد المنعم عمايري برفقة ابنتيهما سلمى ومريم، كما حضر تيم حسن ووفاء الكيلاني، عابد فهد وزوجته زينة يازجي، باسل خياط وزوجته ناهد زيدان. إلى جانب محمد خير الجراح وزوجته رفيدة باشا، معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، عباس النوري وزوجته عنود خالد، وفاء موصللي مع ابنتها. ورشا شربتجي مع زوجها إبراهيم الشيخ.

نجوم عالميون في حفل Joy Awards

تألق نجوم عالميون في حفل Joy Awards 2026، الذي شهد حضور نخبة من الفنانين والمشاهير من مختلف أنحاء العالم.

وتألق على السجادة الحمراء كل من المغنية الأمريكية كيتي بيري، روبي ويليامز، جيريمي رينر، والممثل الكندي ألكسندر لودفيغ. إلى جانب نجم السينما الأمريكية فوريست ويتكر.

كما تواجد عدد من نجوم السينما العالمية بينهم شاروخان وأبطال مسلسل لعبة الحبار.

النجمات العرب يسرقن الأنظار بأناقتهن

حفلت السجادة الخزامية بإطلالات استثنائية لا تُنسى، حيث تحولت منصة افتتاح حفل جوي أوردز إلى ساحة عالمية للموضة، تنافست فيها النجمات العربيات بفساتين ساحرة.

وسحرت الفنانة هنا الزاهد الحضور، حيث ظهرت كفراشة مضيئة بفستان طويل من دون أكمام من توقيع “Atelier Dmia”. وجاء بتدرج لوني يمزج بين الوردي والفضي اللامع. كما تزينت هنا بعقد ألماسي فاخر من “Iram Jewelry”.

واختارت النجمة إلهام علي، فستاناً باللون الوردي الهادئ من توقيع المصمم طوني. وتزين الفستان بتطريزات شكلت تموجات فنية ساحرة، وأكملت الإطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة من دار مارلي Marli.

كما أطلت النجمة نيللي كريم بفستان ساحر من تصميم العالمي زهير مراد، ليمنحها حضوراً طاغياً على السجادة الخزامية.

فيما تألقت النجمة بلقيس فتحي بإطلالة استثنائية وفستان ضخم من “Giambattista Valli”. وقد تميز الفستان بلونه الوردي الباستيل الناعم. وأكملت بلقيس جمالها بعقد ألماسي فاخر يلتف حول الرقبة.

كما أطلت النجمة نانسي عجرم بفستان طويل باللون الأرجواني الداكن. وأكملت أناقتها بحقيبة يد ذهبية صغيرة جداً ومجوهرات ذهبية من تيفاني آند كو.

فيما اعتمدت إليسا إطلالة كلاسيكية راقية باللون الأسود من توقيع المصمم نيكولا جبران. وأضافت لمسة مميزة بارتداء قفازات طويلة من التول الشفاف. كما تزينت بطقم ألماس فاخر مرصع بالزمرد الأخضر.

قائمة الفائزين في Joy Awards

فئة الموسيقى:

الأغنية المفضّلة: صحّاك الشوق لفضل شاكر

الفنانة المفضّلة: أنغام عن أغنية سيبتلي قلبي

الفنان المفضّل: فضل شاكر عن أغنية أحلى رسمة

الصوت الجديد المفضل: محمد فضل شاكر عن أغنية كيفك ع فراقي.

السينما:

الممثلة المفضّلة: شجون الهاجري عن فيلم عرس النار (سلسلة وحوش)

الممثل المفضّل: ماجد الكدواني عن فيلم فيها ايه يعني

المسلسلات الدرامية

المسلسل الخليجي المفضّل: شارع الأعشى

المسلسل المصري المفضل: أشغال شقة جدًا

المسلسل المشرقي المفضل: سلمى

الممثلون المفضلون

الممثلة المفضّلة: كاريس بشار عن مسلسل تحت سابع أرض

الممثل المفضّل: عبد المحسن النمر عن مسلسل المرسى

الوجه الجديد المفضّل: ترف العبيدي عن مسلسل أمي

المخرجون

المخرج السينمائي المفضل: عمر المهندس

مخرج الأعمال الدرامية المفضل: أحمد كاتيكسيز وغيول سارالتن عن مسلسل شارع الأعشى

الرياضة

الرياضي المفضّل: حارس المرمى ياسين بونو

الرياضية المفضّلة: ليلى القحطاني - كرة القدم

المؤثّرون

المؤثّر المفضّل: ريان الأحمري

المؤثّرة المفضّلة: رتيل الشهري

قائمة المكرمين

جائزة صناع الترفيه الماسية: ناصر بن غانم الخليفي

جائزة صناع الترفيه الفخرية: صالح العريض

جائزة الإنجاز مدى الحياة: وزير الثقافة المصري السابق الفنان فاروق حسني

جائزة الإنجاز مدى الحياة: فوريست ويتكر

جائزة صناع الترفيه الفخرية: أصالة

جائزة شخصية العام: ميلي بوبي براون

جائزة صناع الترفيه الفخرية: أحمد الدوغجي

جائزة صناع الترفيه الفخرية: الملحن والفنان عمرو مصطفى