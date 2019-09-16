نجوم “The Voice” يكشفون كواليس الموسم الجديد.. سيكون إستثنائياً

عقدت قناة “MBC” مؤتمرا صحفيا بلبنان، لكشف كواليس وتفاصيل الموسم الخامس من برنامج “The Voice”.

وأشاد نجوم البرنامج، أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد، بمستوى الأصوات المشاركة في هذا الموسم، واعتبروه استثنائيا.

وقالت الفنانة أحلام، إنها سعيدة بانضمام راغب علامة للبرنامج، ونفت وجود خلافات بينهما كما كان متداول.

وعبرت سميرة سعيد عن حماسها بالمشاركة لأول مرة في برنامج “ذي فويس”، واستمتعت بالأصوات المشاركة به.

وأعلنت إدارة قناة “MBC” خلال المؤتمر الصحفي، عن انطلاق القناة الجديدة “MBC 5″، الموجهة للمغرب العربي.

وشوقت إدارة قناة MBC، الجمهور، وطرحت برومو الموسم الخامس لبرنامج “The Voice” ، والذي ستبدأ حلقاته الأسبوع المقبل.