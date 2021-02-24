نجوى غربي تدخل التاريخ وتهدي الجزائر ذهبية عالمية

دخلت نجوى غربي تاريخ الرياضة الجزائرية، بعدما أهدتها ميدالية ذهبية في رياضة التجذيف داخل القاعة، لذوي الإحتياجات الخاصة.

وتعتبر هذه الميدالية الأولى في تاريخ الجزائر، في رياضة التجذيف والكانوي كاياك.

وقام وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، بتهنئة البطلة، من على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي.

وكتب خالدي :”تتويج جديد يضاف إلى رصيد الرياضة الجزائرية بفضل البطلة نجوى غربي التي افتكت عن جدارة واستحقاق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتجذيف داخل القاعة لفئة ذوي الهمم العالية”.

وأضاف :”هنيئا لبطلتنا على هذا الانجاز الأول من نوعه في تاريخ رياضة التجديف و الكانوي كاياك بالجزائر”.

ليختم :”وهو ما يُبشر بنتائج واعدة في قادم المنافسات الدولية”.

https://www.facebook.com/sidalikhaldipage/photos/a.120831099470276/279118106974907/