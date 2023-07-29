نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس للمرة الثانية

تمكنت النجمة اللبنانية نجوى كرم، من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الثانية في تاريخها.

وارتدت الفنانة “جمبسوت” أبيض بحزام معدني ذهبي اللون مع رداء تميز بكتفين عريضتين باللون الذهبي المعدني. وذيل فستان طويل تميز بالزركشات الذهبية.

وسجلت تلك الإطلالة رقماً قياسياً بكونها أطول رداء في العالم، وبحسب ممثل موسوعة غينيس في الأردن فإن طول الرداء بلغ 55.7 متر.

وأصبحت «نجوى» اللبنانية الوحيدة الحاصلة على رقم قياسي في غينيس مرتين.

وقالت نجوى في فيديو لها عقب تسلمها الجائزة: “عم ببدا بدايات جميلة مليانة حب ومليانة شوق. كل ما أطوي صفحة حب بلاقي شوق جديد بياخدني على حب جديد. وهيدا هدفي من رسالتي بصوتي اللي ربنا عطاني إياه”.

وسجلت نجوى كرم رقمها الأولى بأضخم عرض للألعاب النارية في حفل فني عام 2020م و”أطول شلال من المفرقعات النارية” بطول 4 كيلومترات.

واحتفى الجمهور الأردني بلقب نجوى الجديد بالزفة الأردنية والتصفيق الحار وسط حالة من السعادة العارمة التي شهدها حفل تسلم الجائزة.

وجاء ذلك على هامش استعداد نجوى لإقامة حفلها الكبير بالأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش الثقافي الغنائي الدولي على مسارح مدينة جرش الأثرية.