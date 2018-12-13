نجوى كرم تفوز بجائزة أفضل مطربة في مهرجان ” داف باما ميوزك أوورد”

تتأهب الفنانة اللبنانية نجوى كرم للسفر إلى السويد، في 15 ديسمبر الجاري، من أجل إحياء حفلا غنائيا على مسرح “water front ” في ستوكهولم.

كما أنه من المقرر أن تسافر نحوى كرم إلى دبي، وبالتحديد لمدينة الاعلام، حيث سيقام حفل توزيع الجوائز الالماني العريق “داف باما ميوزك أوورد” وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين العرب والاجانب الفائزين وذلك في 21 ديسمبر الجاري.

حيث أن جوائز المهرجان تعتمد على قوة القاعدة الجماهرية التي يتمتع بها الفنان في مختلف أرجاء العالم

وفازت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن لبنان بأفضل مطربة بعد التصويت لها من قبل معجبيها في سائر البلدان كافة