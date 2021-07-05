نجوى كرم للجزائريين: كل شعب يعرف المطالبة بإستقلاله يستحق الحرّية

عايدت النجمة اللبنانية، نجوى كرم، الجزائريين، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ59 للإستقلال، والموافق للخامس من شهر جويلية.

وغردت كرم على صفحته بتويتر قائلة: “كل شعب بيعرف يطالب بإستقلالو هو شعب بيستحق الحرّية! كل عام والشعب الجزائري بألف خير واستقلال”. وتفاعل جمهور نجوى كرم مع منشورها، معبرين عن حبهم الكبير لها.

هذا وحققت النجمة اللبنانية نجوى كرم رقماً قياسياً جديداً من خلال أغنية “ملعون أبو العشق” بعد مرور حوالي سنتين على إصدارها عبر قناة روتانا على يوتيوب. وحققت الأغنية أكثر من 170 مليون مشاهدة عبر قناة “روتانا”، إضافة إلى أكثر من مليون و300 ألف معجب على الفيديو. وأصبحت نجوى أول نجمة عربية تصل إلى هذا الرقم القياسي عبر قناة “روتانا” على يوتيوب.