نجيبة جيلالي تتسلم مهامها وزيرة للبيئة وجودة الحياة

قامت نجيبة جيلالي، وزيرة البيئة وجودة الحياة، بمراسم تسليم واستلام المهام صبيحة اليوم، مع فازية دحلب.

وبهذه المناسبة، تقدمت الوزيرة نجيبة جيلالي، بأسمى عبارات الشكر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الثقة التي حظيت بها لتولي مهام قطاع البيئة وجودة الحياة.

مؤكدة على أن تكون في مستوى الثقة الموضوعة في شخصها خدمة للقطاع. داعية الجميع كل في منصبه واختصاصه لمضاعفة الجهود والعمل أكثر.

كما قامت في الأخير، بتقديم تشكراتها للوزيرة فازية دحلب على كل جهودها في خدمة القطاع. متمنية لها كل التوفيق والسداد في مسارها.