نجيبة جيلالي تعرض قانوني الأوسمة العسكرية أمام مجلس الأمة

تم عرض اليوم بمجلس الأمة مشروعي قانوني يتضمنان استحداث سبعة أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي.

العرض قدمته وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي في جلسة ترأسها عزوز ناصري وبحضور ممثلي وزارة الدفاع الوطني.

وأكدت نجيبة جيلالي أن النص الأوّل يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة ويتعلق الأمر بـ:

“وسام القيادة العملياتية”: يمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم في المهام المسندة إليهم.

“وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”: يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.

“وسام الابتكار”: يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.

“وسام التميز العلمي”: يُمنح لحاملي رتبة “أستاذ” من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.

“وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي”: يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريما للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.

في حين نص القانون الثاني، يتعلق بـ “وسام الجيش الوطني الشعبي”، ويهدف إلى استحداث وسامين جديدين هما:

الصفة المدنية، (الشارة الأولى) و(الشارة الثانية) لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني.

ويُمنح الوسامان لـ: الموجودون في نشاط الخدمة والذين أدّوا على التوالي 20 سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.

ومن أدّوا 30 سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بقيمتهم المهنية ووفائهم.

وأكدت جيلالي أنّ مشروعي القانونين “رسالة تقدير وعرفان” من الأمة تجاه رجال ونساء الجيش الذين يضحون لحماية أمن البلاد وسيادتها.

وأوضحت ممثلة الحكومة أنّ النصين “يرسمان ملامح نظام استحقاق يواكب ما هو معمول به في العديد من الجيوش الأجنبية”.

وأحالت على أنّ اسداء الأوسمة ويتأقلم مع تعقيدات المهام وتزايد المخاطر واتساعها في عالم اليوم.

وأكّدت نجيبة جيلالي أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، “يقف اليوم صامدا وبكل عزم على خطوط المواجهة”.

وتابعت ممثلة الحكومة أنه “لم تعد مهمته تقتصر على الدفاع عن حدود البلاد فقط بل امتدت لمواجهة تهديدات العصر التي أصبحت معقدة ومتسارعة.

كما لفتت نجيبة جيلالي إلى مواجهة الإرهاب وحماية الحدود من الجريمة المنظمة والتهريب. إلى جانب المشاركة الفعّالة في مهام الحماية من الكوارث الطبيعية والتصدي لمخاطر الفضاء السيبراني.