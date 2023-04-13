قناة النهار نجيب بوسالم: لهذا السبب توجد نفس وجوه مسلسل “بنت البلاد” في “الخاوة خاوة” بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أفريل 2023 - 10:54 شارك غرِّد أرسل 8 0 نجيب بوسالم: لهذا السبب توجد نفس وجوه مسلسل “بنت البلاد” في “الخاوة خاوة”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ClhES برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا best of موسيقى "late show" قناة النهار 09 أفريل بلال حلاج: "ما كنتش متوقع كاميرا كاشي "واش داني" تحصد 9 ملايين مشاهدة". قناة النهار 05 أفريل djam وسهيلة معلم يخسران أمام مبارك مناد وعايدة في شالنج بدل الستايل قناة النهار 26 مارس الطاكسي المربوح : المشارك تاع اليوم "ممتاز" و ثقافتو كبيرة..للأسف السؤال الأخير كان صعب قناة النهار 09 أفريل محمد علال: أطفال هذه السنة هما الحلقة الأقوى في الدراما 2023 قناة النهار 04 أفريل شاهد ما قالته ماريا زدام عن الفكاهي.. "مراد عودية" قناة النهار 03 أفريل يسرى بوداح الألبوم الجاي راح يكون بـستيل مختلف قناة النهار 31 مارس أمال وهبي تعلن عن الرجوع للساحة الفنية بألبوم عصري جديد قناة النهار 02 أفريل رمضان vlog / الغش في التوابل😲😲 قناة النهار 06 أفريل المغني أمون تالنت يُشعل بلاطو "موسيقى late show" بأغنية "أنا وين وزهري وين" قناة النهار 27 مارس