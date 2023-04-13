قناة النهار نجيب بوسواليم: الإمكانيات التقنية الحالية لم تكن متوفرة سابقا لكن لا يجب أن ننسى المحتوى بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أفريل 2023 - 01:41 شارك غرِّد أرسل 11 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KBSe0 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا ترسانة مشاريع القوانين تحرك مجلس الأمة.. كسر لركود رمضان قناة النهار 07 أفريل "عباس ريغي: "يكشف عن سر وحكاية أغنية البوغي قناة النهار 07 أفريل أمين بومدين: هذا العام الدرامة طغاة على الشاشة الجزائرية والفكاهة ناقصة بزاف قناة النهار 05 أفريل ضحكة ولعبة / طونوبيل شحال فيها من رودة ؟!🤣 🤣 سؤال يبانلك سهل ولكن! قناة النهار 28 مارس من أكبر العمليات.. الأمن يحجز قرابة 2 مليون قرص "بريغابالين" عشية رمضان قناة النهار 24 مارس "يحي مزاحم" مُخرج مسلسل "الدامة" يُوّضح.. قناة النهار 31 مارس أمل وهبي: معنديش حدود في الموسيقى ونخدم كل شيء معاصر ونهتم بالكلام والموضوع قناة النهار 02 أفريل تشبع ضحك في فقرة "mimili " مع فرقة تيكاباوين قناة النهار 28 مارس العدد الثاني من برنامج موسيقى Late Show مع ألمع نجوم الفن والموسيقى قناة النهار 27 مارس سرار: دزيري بلال يعرف جيدا البطولة والوفاق ستكون له كلمة أخرى قناة النهار 09 أفريل