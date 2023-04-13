قناة النهار نجيب بوسواليم: الممثل هو المسؤول عن عمله ولازم عليه يجدد نفسوا بقلم النهار أونلاين نشر في 13 أفريل 2023 - 11:18 شارك غرِّد أرسل 14 0 نجيب بوسواليم: الممثل هو المسؤول عن عمله ولازم عليه يجدد نفسوا. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NP66v برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "بريكس" تتقدم على السبعة الكبار.. والجزائر بخطوات ثابتة نحو الإنضمام قناة النهار 10 أفريل الشاب رشدي: "ما نستناش الفن يوكلني ومناقدرش نسمح فيه" قناة النهار 06 أفريل "ريحة البلاد : اليوم فطرنا عند السيدة دليلة..تهلات فينا بطاجين زيتون ومطلوع "روعة قناة النهار 27 مارس واش داني/ اليوم طاح مع واحد رزين وكالم 😂كلالو من الباتيسري تاعو وقالو بصحتك💪 يحبسوك نجيبك تخدم عندي قناة النهار 09 أفريل النفس والصيام / جهاد النفس قناة النهار 28 مارس فرقة تيكوباوين: عندنا ألبوم جديد فيه أربعة كليبات واجدين بعنوان "دافلست" قناة النهار 28 مارس أمال وهبي تفاجئ الجميع بأغنية "بتونس بيك" للراحلة وردة الجزائرية قناة النهار 02 أفريل ريحة البلاد / اليوم فطرنا في دار" أمال "مغتربة بشمال فرنسا😍😍استقبلتنا أحسن إستقبال 😍والماكلة بنييينة قناة النهار 23 مارس رشيد بن قذيفة يتحدث عن كواليس مسلسل حارة الشهداء قناة النهار 10 أفريل بشرى عقبي تحكي على أول دور لها في التثميل قناة النهار 02 أفريل