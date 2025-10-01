نجيب عمشي يفتك برونزية رمي الجلة ويرفع رصيد الجزائر إلى 5 ميداليات

حصد البطل الجزائري، محمد نجيب عمشي، ميدالية برونزية، اليوم الأربعاء في نهائي رمي الجلة “رجال” فئة F32، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، الجارية بـ”نيودلهي” الهندية.

ونجح نجيب عمشي، في التواجد ضمن “البوديوم” بخطفه برونزية رمي الجلة، وتكرار انجازه في مونديال “دبي 2019″، برمية قدرت بـ 9.56 متر.

وشهد نهائي رمي الجلة، مشاركة الثنائي الجزائري الآخر، وليد فرحاح. بطل العالم في رمي الصولجان، والذي حل في المركز الخامس، إلى جانب وصيف بطل العالم أحمد مهيدب. الذي حال سادسا.

وبفضل تتويج البطل محمد نجيب عمشي. ارتفع رصيد الجزائر في مونديال ذوي الهمم، المستمرة فعالياته إلى غاية الـ 5 أكتوبر الجاري، إلى 5 ميداليات.

وإلى جانب برونزية عمشي، حصدت ليندة حمري، برونزية، في مسابقة القفز الطويل. مقابل، ذهبية لنسيمة صايفي، في رمي القرص، وأخرى لفرحاح وليد في رمي الصولجان، وفضية لمهيدب أحمد، في نفس الاختصاص.