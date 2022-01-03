نجيموله.. “أحلم بأن يكون نهائي “الكان” بين الكاميرون والجزائر”

تحدث السفير الكاميروني بالجزائر، كوميدور نجيموله، عن توقعاته بخصوص الكان المقبل. أين أبدى أمله في بلوغ الجزائر والكاميرون الدور النهائي.

كما صرح السفير نجيموله، لتلفزيون “النهار”: “بصفتي كاميروني، أتوقع أن يكون نهائي كأس أمم إفريقيا، بين منتخبي الكاميرون والجزائر”.

كما أضاف: “اعتبر هذا حلم غالي، أن يتواجد المنتخب الكاميروني، في مواجهة نظيره الجزائري في نهائي الكان”.

وختم كوميدور نجيموله: “نحب كثيرا الجزائريين”. و”بما أننا نستضيفكم في الكاميرون، يجب أن تبقى الكأس عندنا”.

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وعاد مسلسل تأجيل “الكان” ليعرف حلقة جديدة منه، وذلك بعد ضغوطات من جياني إنفانتينو والأندية الأوروبية الكبيرة.

وكشفت “بي إن سبورتس”، عن إجتماع طارىء بين رئيس الفيفا ونظيره رئيس الكاف، باتريس موتسيبي، لدراسة هذه القضية الشائكة.

وأكد المصدر السالف ذكره، بأن إنفانتينو مصر على تأجيل المنافسة، بحجة الإنتشار السريع المتحور أوميكرون في القارة السمراء.

ويصر السويسري، على وجود تهديد على صحة اللاعبين الذين سيكونون معنيين بالمشاركة في المنافسة الإفريقية.

ويفترض أن تجتمع اللجنة التنفيذية للكاف في الساعات القادمة، من أجل دراسة مستقبل كأس إفريقيا والحسم فيها بشكل نهائي.

وأصدرت الكاف، بيانا رسميا، تؤكد فيه لعب “الكان” في موعدها المحدد، نافية ما يتم تداوله بخصوص إلغائها أو تأجيلها.

وأكدت الكاف، بأن أمينها العام، يتحرك دون هوادة لضمان لعب المنافسة شهر جانفي المقبل، وتفادي فضيحة مدوية لهيئة باتريس موتسيبي.

وتتواجد الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، تحت ضغط رهيب، من الفيفا والأندية الأوروبية الساعية لحرمان نجومها من المشاركة في المنافسة.

ويترقب الخضر القرار الرسمي والنهائي، وهم الساعون للمحافظة على لقبهم القاري المتحصل عليه بجدارة عام 2019 في مصر.