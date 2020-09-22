نحاسية: “لم نتلق أي شكوى من هذا الملاكم وأنا متفاجئ من هذا القرار”

إستغرب رئيس الإتحاد الجزائري للملاكمة، مجيد نحاسية، من التصرف الغريب الذي اتخذه الملاكم بن سعيد نصر الدين باختياره الهجرة الغير شرعية.

وتحدث رئيس الإتحاد الجزائري للملاكمة في تصريح لـ “النهار”، عن قرار الملاكم بن سعيد باختياره الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا قائلا:

“صراحة أنا متفاجئ من هذا القرار.. هذا الملاكم بن سعيد لحد الساعة لم نتلق منه ولا مكالمة هاتفية ولا طلب ولا أي شكوى من طرفه وقرر الهجرة الغير شرعية”.

“هل يوجد أي ملاكم طلب أي شيء من الإتحادية ورفضناه، خاصة رياضيي النخبة، لا أعلم ما يدور في رأس هذا الملاكم”.

“الوزارة وكاتبة الدولة سليمة سواكري ستقوم بإجراءات كبيرة، خاصة بعد قرار اعتزال الملاكم بولودينات”.