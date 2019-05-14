نحايسية: “وجدنا فاتورة 850 مليون لآلة حسب اللكمات على أنها إشتريت من العلمة” !

كشف رئيس الإتحاد الجزائري للملاكمة عبد المجيد نحايسية عن بعض التجاوزات التي قام بها المكتب الفيدرالي السابق بقيادة رئيس الإتحاد السابق عبد السلام دراع.

وتحدث نحايسية في ندوة صحفية نشطها في قاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي 5 جويلية صبيجة اليوم الثلاثاء قائلا:

“هناك آلة لحسب نقاط الملاكمة لا نجدها لا في الأسواق الأمريكية، ولا حتى الأسواق اليابانية إلا أن الإتحادية السابقة تقول أنها قامت بشرائها من سوق العلمة بمبلغ 850 مليون، في حين أن الإتحادية الدولية للملاكمة هي التي تمحها للإتحادات مجانا”.