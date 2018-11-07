«نحن نعمل صباحا ومدوار يتخذ القرارات لوحده ويؤجّل المباريات ليلا»!

بلڤيدوم يستقيل من المكتب التنفيذي للرابطة ويفتح النار على رئيسها:

أعلن فاروق بلڤيدوم، أمس، عن استقالته رسميا من مكتب الرابطة، بسبب سوء التسيير وقرارات رئيس الهيئة عبد الكريم مدوار الانفرادية.

حيث أكد خلال نزوله ضيفا على تلفزيون «النهار»، بأن مدوار يتخذ القرارات لوحده ولا يتشاور مع أعضاء مكتبه، كما دعا الأخير إلى الاستقالة من منصبه، خصوصا بعد الضجة التي أحدثتها قضية تأجيل موعد مباراة اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل.

وقال في هذا الصدد:«قدّمت استقالتي بصفة رسمية، هناك رجال وضعوا فينا ثقة كبيرة، لكنني التمست مؤخرا بأنني أصبحت أزعجهم، ولهذا قررت الإنسحاب، بعد أربعة أشهر في الرابطة، لاحظت أحادية في اتخاذ القرارات من طرف مدوار الذي أعرفه منذ حوالي 20 سنة.

وجلّ القرارات التي اتخذت وأثارت ضجة في الآونة الأخيرة، لم يكن لأعضاء المكتب أي دراية بها»، وأضاف:«نحن نعمل في الصباح ونسمع بتأجيل المباريات في الليل، نحن بعيدون كثيرا عن التسيير الرياضي، ولو كنت مكان مدوار، لقدمت استقالتي فورا من دون رجعة».

هذا وساند بلڤيدوم رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، وقال عنه:«أنا مع ملال لأنه رئيس يدافع عن فريقه، لكنني لا أشاطره فكرة دعوة رؤساء الأندية إلى اجتماع، لأنه لم يحرّك ساكنا عندما عوقب اتحاد الحراش، رائد القبة وشباب بلوزداد الذين عانوا من مشاكل أكبر من قضية مباراة شبيبة القبائل واتحاد العاصمة».

وواصل حديثه عن هذه القضية:«ما طُبّق على شباب بلوزداد، رائد القبة واتحاد الحراش ليس بقانون، من المفروض أن يمرّوا على لجنة التأديب وهو ما لم يحدث، الأمر المحيّر هو أن أغلب قرارات الرابطة تأتي في آخر لحظة، وهو أمر ينمّ عن عدم احترافية!».