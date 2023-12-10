نحو إبرام اتفاقية رعاية بين أوريدو ووفاق سطيف

استقبل الرئيس العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، اليوم الأحد، روني طعمة الرئيس التنفيذي الرسمي للمتعامل في الهاتف النقال “أوريدو”. حيث أجرى مباحثات لدراسة عقد اتفاقية رعاية بين أوريدو ووفاق سطيف.

وجرى اللقاء الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز بحضور عدد من الإطارات.

كما أبدى روني طعمة اهتمامه الكبير بعقد شراكة قوية مع سونلغاز، إلى جانب توسيع التعاون إلى مجالات أخرى مستقبلا.

ويسعى المسؤول عن “أوريدو” إلى تحقيق هذه الشراكة من شأنها تعزيز مكانته في الجزائر، بعدما عبر المسؤول الأول على سونلغاز عن اهتمامه أيضا بالتعاون مع ذات الشركة.

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