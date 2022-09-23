نحو إدخال وسم الفعالية الطاقوية في قطاع البناء آفاق 2024

قال مروان شعبان المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير إستخدام الطاقة وترشيده، أن وسما يسمح بتحديد الفعالية الطاقوية للسكنات على المستوى الوطني على غرار وسم الاجهزة الكهرومنزلية. يمكن أن يرى النور في آفاق 2024 وذلك في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة.

وأشار شعبان على هامش ملتقى حول الفعالية الطاقوية، أنه مع إدخال وسم الفعالية الطاقوية على السكنات فان المشتري أو المستأجر المستقبلي سيعرف أي مستوى الفعالية الطاقوية التي يتوفر عليه مسكنه. وذلك سيكون ضروريا بما أن تكلفة طاقة الغد لن تكون في نفس مستوى اليوم سيما بالنظر إلى الأزمة الطاقوية.

وأضاف أن معاينات قد تمت على مستوى عديد التجهيزات العمومية والسكنات. قد أظهرت إفراطا في استهلاك الطاقة. مشيرا إلى أن هناك إمكانية إقتصاد طاقة قد تصل إلى 50 بالمائة من الإستهلاك الحالي. كما سيسمح هذا الوسم بتثمين سكن معروض للبيع. حيث أن الذي له فعالية طاقوية أفضل ستكون تكلفته أعلى من سكن يستهلك كثيرا من الطاقة”.

من جانبه اشار مدير الاعمال القطاعية بوكالة ترقية وترشيد إستعمال الطاقة كمال دالي إلى إمكانيات إقتصاد الطاقة في قطاع السكن. مضيفا أن البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة يتوقع ربحا لـ 10 بالمائة من الإستهلاك الطاقوي الوطني في آفاق 2030.

اما الممارسات التي تمكن من تحقيق اقتصاد 10 بالمائة من الطاقة في آفاق 2030 فيجب ان تأخذ بعين الاعتبار -حسب ذات المسؤول- العزل الحراري للسكنات الجديدة. والتجديد الحراري للسكنات الموجودة. و وضع مقاييس دنيا للمردودية الطاقوية وادخال التسيير التقني للسكنات.