نحو إستغلال مساحة تفوق 172 ألف هكتار للحرث والبذر بتلمسان

يتوقع أن يتم إستغلال مساحة إجمالية قدرها 172.500 هكتارا في إطار حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي الجديد 2018-2019، وفق ماذكرته مديرية المصالح الفلاحية.

و سيتم تخصيص 53 ألف هكتار من هذه المساحة لزراعة القمح الصلب و28 ألف هكتار للقمح اللين، و86.500 هكتار للشعير و5 آلاف هكتار للخرطال.

وإنطلقت عملية الحرث منذ بداية أكتوبر الجاري و تم إتخاذ كل التدابير لإنجاح عملية البذر التي تليها.

كما تم تخصيص 220 ألف قنطار من البذور موزعة على 14 ملحقة لتعاونية الحبوب و البقول الجافة بتلمسان إلى جانب الأسمدة.

وكشف ذات المصدر عن إستفادت 150 فلاحا من قرض “الرفيق” منذ فتح الشبابيك الثلاثة، فيما لا تزال عملية إيداع الملفات متواصلة إلى غاية جانفي المقبل.