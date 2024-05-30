نحو إطلاق بنك جزائري بالصين

كشف وزير المالية، لعزيز فايد اليوم بنيروبي في كينيا أن مصالحه تعمل على إطلاق بنك جزائري في الصين.

وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية أكد فايد أنه “بعد إطلاق بنوك جزائرية بكل من موريتانيا والسينغال نعمل حاليا على إطلاق بنك آخر في الصين”.

وأضاف الوزير بخصوص البنك الجزائري بكوت ديفوار، أن الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الواعد تسير بخطى ثابتة.

في حين صرح الوزير حول البنك الجزائري بفرنسا والذي تم اعتماده مؤخرا من قبل السلطات النقدية الفرنسية أنه “سيتم تدشينه خلال السنة الجارية، وهذا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من طرف البنك المركزي الأوروبي”.

وأشار فايد إلى أن فرع بنك الجزائر الخارجي سيفتح خمسة وكالات في المدن الفرنسية التي تحتضن عدد كبير من الجالية الجزائرية.

ويشارك بنيروبي بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، في أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية لسنة 2024 والتي تجري فعاليتها من 27 إلى 31 ماي.