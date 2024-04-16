نحو إطلاق تطبيق إلكتروني لقاطني سكنات “عدل” وهذه خدماته

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، على ضرورة إطلاق تطبيق إلكتروني جديد. يوجه خصيصًا لإستقبال كل إنشغالات سكان أحياء عدل.

ويتضمن التطبيق عدة نوافذ لطرح مختلف الإنشغالات (المصاعد، الأسطح، النظافة، خزانات المياه، الدفع…الخ). وكذا متابعة الانشغال الى غاية التكفل به نهائيًا.

وقد ترأس، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل لتقييم عمل مؤسسة فرع وكالة “عدل” للتسيير العقاري Gest Immo خلال الثلاثي الأول لسنة 2024.

وفي محور مشاريع التهيئة والتجديد وتحسين المحيط والتكفل بالانشغالات. أعطى السيد المدير العام جملة من التعليمات على رأسها ضرورة تسريع وتيرة الاجراءات الإدارية. التي تسبق انطلاق مختلف الأشغال الكبرى التي تشرف عليها للمؤسسة. مع احترام كل الآجال التعاقدية والاجراءات القانونية.

بالاضافة الى الوقوف ميدانيا على متابعة مختلف الأشغال والمهام الموكلة للمؤسسة. استجابةً لتطلعات السكان وتحسين إطارهم المعيشي وتهيئة الأحياء وترقيتها. خاصة ما تعلق بالأشغال الكبرى (تجديد الواجهات، الصيانة الدورية للمصاعد وأسطح العمارات). وكذا الصباغة، النظافة، المساحات الخضراء، الحراسة، بالإضافة الى الصيانة السريعة لمختلف الشبكات وقنوات الصرف.

كما شدد على ضرورة تعميم الهوائيات الجماعية عبر كافة أحياء عدل. من أجل تحسين المنظر وإعطاء جمالية للعمارات وإستكمال العملية في أقرب الآجال.

كما دعا الى تواجد المؤسسة وأعوانها ميدانيا وفي كل وقت جنبًا إلى جنب مع السكان. ومرافقتهم في مختلف إنشغالاتهم اليومية عبر كامل أحياء “عدل” في كل الولايات.

وبخصوص المشاريع المزمع تسليمها، أكد المدير العام على ضرورة تواجد ومرافقة مؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري. بداية من المراحل النهائية للأشغال للوقوف على جودة الأشغال والتحفظات. وكذا التسليم في الآجال المحددة، وصولًا إلى عمليات تسليم المفاتيح للمكتتبين. مع ضرورة دخول حيز الخدمة لمختلف الخدمات المرافقة للحي في نفس الوقت، سواء داخل العمارات أو في محيطها.

وفي محور تنمية الموارد البشرية والوسائل المادية، شدد على ضرورة توسيع عمليات التكوين. لتشمل كل إطارات مؤسسة فرع التسيير العقاري وعمالها، كل بحسب تخصصه. والمهام الموكلة له، وكذا تعزيز وسائل وتجهيزات وعتاد المؤسسة (الجرافات، الشاحنات، المضخات…الخ). من أجل التكفل الأمثل بالساكنة داخل أحياء عدل.