نحو إطلاق شبكة برلمانية شبابية تضم 92 نائبا

أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الأحد، على اجتماع تنسيقي لإطلاق شبكة برلمانية للشباب. حيث يتوقع أن تضم 92 نائبا ممن تقل أعمارهم عن أربعين سنة وبينهم أحد عشر من النساء.

وعرض رئيس المجلس على نواب الشبكة ورقة تمهيدية تتضمن أهم الأهداف والتصورات المرجو تحقيقها من وراء هذه الشبكة البرلمانية. وفي مقدمتها إعداد إستراتيجية سنوية تجسد الاهتمام بقضايا الشباب والتمكين لتوليهم مناصب قيادية. مع القيام بما يلزم من نشاطات جوارية واتصالات مع الهياكل والمؤسسات الناشطة. في المجال لتنسيق الجهد مع مختلف الفاعلين حتى يؤتي النتائج المرتقبة.

كما أكد بوغالي في تدخله أن النواب الشبكة مدعوون لإثراء هذه الوثيقة ووضع خطة عمل محكمة تكون في مستوى التطلعات والآمال المعقودة عليها. وذلك قبل انتخاب مكتبها ثم الانطلاق في العمل الميداني في أقرب الآجال.

ويشار إلى أن هذا الاجتماع عرف حضور نواب رئيس المجلس قصري مسعود، بوشيخي شيخ، هاني احسن، دايرة عبد الوهاب، خرفي موسى، حبناسي مولود وهجيرة عباس.

وحضر الاجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية إبراهيم صعدلي، عبد الوهاب آيت منقلات، أحمد صادوق، أمحمد طويل، فاتح بوطبيق وعبد القادر بريش. لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، الأحرار، حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني.

كما عرف اللقاء، حضور رؤساء اللجان الدائمة أحمد أبوبكر، رابح بوثلجة، عبد الباسط غربي، سعد بغيجة، توفيق قراش، إسماعيل براهيمي ولعويسات كمال. وهم على التوالي رؤساء لكل من الشؤون القانونية والإدارية والحريات لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، الدفاع الوطني، المالية والميزانية، الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة. والتجارة والتخطيط، الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي ولجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.