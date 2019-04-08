نحو إعادة إطلاق جهاز الرقمنة مدعم بمختلف التطبيقات الخاصة بقطاع الفلاحة

أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عوماري بإعادة إطلا ق جهاز الرقمنة لقطاع الفلاحة وإدماج مختلف التطبيقات.

وخلال ترأسه إجتماع بإطارات القطاع أعطى الوزير توجيهات حول تحيين جهاز الرقمنة لقطاع الفلاحة.

والذي يعد أداة ذات أولوية بالنسبة للحكومة التي سخرت له كل الوسائل الضرورية.

وأوضح بيان الوزارة ان الإجتماع سمح بمعالجة التطبيقات التي طورتها مختلف هيئات القطاع خاصة المهنيين.

كما اشار عوماري بالجهاز الرقمي الذي أنشأته المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات.

حيث سيسمح بتسيير جهود الصيد البحري و القوارب و الاسعار في وقت قياسي.

كما سمح هذا الاجتماع بإطلاق موقع الانترنت الجديد المحين للوزارة وهو مفتوح للمستخدمين حيث سيسمح لهم بإرسال انشغالاتهم.