نحو إعادة إطلاق مجموعة العمل المشتركة الجزائرية البريطانية

حدث وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم الجمعة مع وزير الدولة البريطاني. للشؤون الخارجية، اللورد طارق أحمد من ويمبلدون. في إطار زيارته الرسمية إلى لندن لتمثيل رئيس الجمهورية في حفل تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث. ت

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فقد أعرب عطاف عن ترحيبه بمشاركة الجزائر في حفل تتويج ملك العرش البريطاني الجديد.

ثم استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها في مجالات الطاقة والتجارة والأمن والثقافة.

وفي هذا الصدد، عبر الوزيران عن ارتياحهما للتطور الواعد لهذه العلاقات. كما اتفقا على إعادة إطلاق مجموعة العمل المشتركة لتعزيز الإطار العالمي للتعاون الاقتصادي. بهدف بناء شراكة متينة تتناسب مع الجانب الاقتصادي. والإمكانات البشرية للبلدين.

علاوة على ذلك، وتحسبا للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري البريطاني. تبادل الطرفان وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى وجه الخصوص الأوضاع في مالي وليبيا والساحل والتطورات المسجلة في معالجة مسألة الصحراء الغربية.

كما تمت مناقشة تدهور الوضع الأمني ​​والإنساني في السودان في ضوء الجهود المستمرة لإنهاء الأعمال العدائية العسكرية. والعمل على إيجاد حل سياسي دائم للأزمة في ذلك البلد.