نحو إعادة بعث مشروع خط السكة الحديدية بوشقوف-الخروب

أكدت مصالح ولاية قالمة، أنها تعمل على إعادة بعث مشروع خط السكة الحديدية بين بلدية بوشقوف والخروب بقسنطينة.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم عقد جلسة عمل منتصف الأسبوع الجاري بين والي ولاية قالمة، حورية عقون، وإطارات من المديرية العامة للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية. والمديرية الجهوية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لناحية عنابة و مسؤولين محليين معنيين بالمشروع.

وخصصت الجلسة، لمناقشة السبل الكفيلة بإعادة بعث هذا مشروع على مسافة 140 كلم والمتوقف منذ عدة سنوات.

وركزت عقون على الأهمية البالغة لهذا المشروع الذي سيمكن من فك العزلة. وإضفاء ديناميكية مستدامة سواء فيما يتعلق بنقل الأشخاص أو البضائع.

كما ذكرت بالموقع الإستراتيجي لولاية قالمة التي تعتبر نقطة عبور رئيسية بشرق البلاد. مما يجعل المشروع يصب في صميم استراتيجية السلطات العليا للبلاد الهادفة إلى تجديد البنى التحتية ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما تم خلال اللقاء تقديم عرض حول الوضعية الحالية لخط السكة الحديدية بوشقوف والخروب مرورا بالمنطقة الصناعية عين رقادة. بالإضافة إلى مناقشة المقترحات الممكنة لإعادة بعث نشاطه.

يذكر أن الدراسة التقنية المتعلقة بمشروع خط السكة الحديدية بوشقوف -الخروب قد أطلقت سنة 2014 بإشراف من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية.

وتضمنت كافة التفاصيل التي تخص ازدواجية الخط ومحطات القطار ونقاط توقفه عبر البلديات والتجمعات السكانية التي يمر عبرها.

تجدر الإشارة إلى أن خط السكة الحديدية الخروب-بوشقوف يعتبر من أقدم الخطوط في الجزائر كونه يعود إلى الفترة الاستعمارية.

كما أن محطة القطار بقالمة تعتبر من بين المواقع التاريخية الشاهدة على مجازر 8 ماي 1945 بالولاية.

وتوقف الخط ما بين قالمة وبوشقوف قبل نحو 20 سنة لأسباب إدارية.