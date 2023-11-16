نحو إعادة تشغيل برنامج التأشيرة الذهبية لهذا البلد

تخطط الحكومة المجرية لإعادة إطلاق برنامج التأشيرة الذهبية، الذي تم إغلاقه في عام 2017.

يتضمن مشروع القانون فئة “تأشيرة ضيف مستثمر” لأولئك المنتسبين إلى مشاريع استثمارية ذات أهمية استراتيجية. وهي بمثابة شرط أساسي لطلبات الإقامة.

وتسمح هذه التأشيرة لحامليها بالبقاء في المجر لمدة عشر سنوات، قابلة للتمديد لمدة عشر سنوات إضافية.

وتخطط حكومة المجر لإعادة إطلاق برنامج التأشيرة الذهبية، والذي تم إغلاقه منذ عام 2017.

وقدمت حكومة المجر إطار عمل خطة الإقامة عن طريق الاستثمار الجديدة إلى البرلمان. ضمن مشروع قانون يشرف على الهجرة لمواطني الدول الثالثة القادمين إلى المجر.

ويقدم مشروع القانون أيضًا فئة “تأشيرة ضيف مستثمر” للقادمين إلى المجر. المرتبطين بمشاريع تعتبرها الحكومة “استثمارًا مهمًا استراتيجيًا”، وفقًا لتقرير رويترز.

وتعد “تأشيرة الضيف المستثمر” شرطًا أساسيًا للتقدم بطلب الإقامة في هذه المنطقة.

ويمنح حاملي التأشيرات فرصة البقاء في المجر لمدة عشر سنوات. ويمكن تمديدها لمدة عشر سنوات أخرى، بحسب المسودة.

وأعطت برامج الإقامة عن طريق الاستثمار التي تقدمها السلطات في هنغاريا للمواطنين الأجانب الفرصة. للحصول على الإقامة إذا قاموا باستثمارات مالية في هذا البلد واستوفوا المتطلبات المطلوبة.

كما قدمت المجر برنامج التأشيرة الذهبية في 1 جانفي 2013، وظل مفتوحًا حتى 31 مارس 2017.

ومن أجل الاستفادة من هذا البرنامج، كان مطلوبًا من الأجانب الأثرياء استثمار ما لا يقل عن 250 ألف يورو. ثم قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى من الاستثمار المطلوب لهذا البرنامج إلى 300 ألف يورو.

وجلب المخطط 1.4 مليار يورو من عام 2013 حتى عام 2017، مع ما مجموعه 3649 تصريح إقامة مؤقت معتمد. بناءً على الأرقام الواردة من مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن برامج إقامة المستثمرين.