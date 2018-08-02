نحو إعادة فتح حلبة مصارعة الثيران بوهران

إستفادت المؤسسة المشرفة على حظيرة الألعاب لولاية وهران مؤخرا من عقد تسيير حلبة مصارعة الثيران بوهران.

وأكدت المؤسسة، اليوم الخميس، أنها تستعد لإعادة فتح أبوابها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعرف هذا المعلم التاريخي الواقع بحي “الكميل ” عملية واسعة لإعادة تهيئته، شملت ثلاث مراحل.

ولكنّ المشرفين الجدد عليه ينتظرون الضوء الأخضر من مصالح المراقبة التقنية للبناء من أجل استغلال كامل مدرجات الحلبة.

و أضافت المؤسّسة بأنّ الأشغال جارية على قدم وساق حاليا لتنظيف وتجميل الحلبة.

وهذا تحسّبا لإستضافة نشاطات ثقافية ورياضية عند إفتتاح الصرح، حيث ينوي المشرفون الجدد عليه إستغلاله، في الأيام القادمة.