نحو إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع

أشرف زوال اليوم الخميس، وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على فعاليات اللقاء. الذي جمعه مع المتعاملين الاقتصاديين والهيئات الناشطة في مجال تموين الولاية بالسلع الواسعة الاستهلاك.

وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين بقاعة الإجتماعات بالولاية. عقب زيارته لجميع النقاط المبرمجة في زيارته الرسمية إلى عاصمة الواحات ورقلة. أن رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الاقتصادية “مدعوون إلى الانخراط بقوة في غرف التجارة والصناعة. والتواجد بفعالية في مجالس الأعمال المشتركة حتى يكونوا قوة اقتراح حقيقية. لتطوير التجارة الخارجية، ونسج شراكات مثمرة لترقية التبادل التجاري والاقتصادي البيني.

وأضاف الوزير أن قطاعه سيواصل العمل على مرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين لتدعيم الإنتاج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد. ضمن الإستراتيجية الوطنية لتأطير السوق والحد من تذبذب أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع. وذلك عبر اتخاذ عدة الإجراءات منها إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

كما أكد الوزير بخصوص الإجراءات التي يتم اتخاذها لتأطير السوق على “إطلاق العملية الثانية من الإحصاء الاقتصادي. للقدرات الإنتاجية الوطنية مع إشراك القطاعات الوزارية ذات الصلة”. وكذلك “عصرنة” المنظومة القانونية الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش وتعزيز آليات محاربة كل الممارسات التجارية غير المشروعة لاسيما المضاربة. بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية.