نحو إقامة فرع لشركة Bosch بالجزائر

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق، الخميس، رئيس فرع افريقيا لمؤسسة بوش Bosch ماركوس ثيل، ورئيسة الغرفة الجزائرية الألمانية مونيكا اراث وممثل شركة بوش بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، تباحث الوزير مع رئيسة الغرفة سبل تعزيز الشراكة وتطوير الاستثمار بين البلدين.

فيما تناقش الوزير مع رئيس الفرع وممثل الشركة بالجزائر حول امكانية إقامة فرع للشركة بالجزائر. يضمن لها ولوج السوق الأفريقية بقوة خاصة في ظل وجود الجزائر في منطقة التبادل الحر في أفريقيا.