نحو إقرار 13 سبتمبر يوما وطنيا للتاجر والرئيس تبون يدعو إلى تقديم طلب رسمي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمين الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة في مقر رئاسة الجمهورية. كما تطرق الأخير إلى إعادة النظر في دعم المواد الأساسية، مشددا على وجود توافق حول هذه المسألة. التي قال أنه قدّم لرئيس الجمهورية عدة مقترحات بشأنها.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، بن شهرة، في تصريح عقب الاستقبال، أنه رفع إلى رئيس الجمهورية، مقترحات المنظمة. بشأن إعادة النظر في سياسة الدعم. كما شدّد بن شهرة، على وجود توافق حول هذه المسألة التي قال أنه قدم لرئيس الجمهورية عدة مقترحات بشأنها.

في حين، أعرب الأمين العام للتجار عن ارتياحه لنتائج هذا اللقاء. موضحا أنه خرج منه بـ “فائدة وإرادة جديدة للنهوض بقطاع التجارة سيتم تجسيدها في الميدان”. كما أكد على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل حل المشاكل.

كما أبرز بن شهرة، أن اللقاء مع رئيس الجمهورية كان سانحة لرفع مقترح بـ “إقرار يوم 13 سبتمبر يوما وطنيا للتاجر”. على اعتبار أن المنظمة “تأسست بهذا التاريخ سنة 1956 من طرف المجاهدين”. في حين، أضاف أن تبون “طلب تكوين ملف وتقديم طلب رسمي بهذا الخصوص”. للإشارة، فإن الاستقبال جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

كما كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الدولة توفر كافة التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية وترقية التصدير.