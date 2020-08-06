نحو إلغاء البطولة العربية للأندية بسبب كورونا

يتجه الإتحاد العربي لكرة القدم لإلغاء النسخة الحالية من البطولة العربية بسبب فيروس كورونا المستجد الذي إجتاح كل دول العالم.

وكشف موقع الإذاعة الوطنية أن الإتحاد العربي لكرة القدم سيجتمع نهاية الأسبوع الحالي للفصل في مستقبل المنافسة .

وتأثرت مداخيل الهيئة العربية بنسبة كبيرة نتيجة جائحة كورونا، فيما ينوي المنظمون تعويض الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي وهي الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري واتحاد جدة و لشباب السعوديين.

وكان المنظمون يرغبون في وقت سابق استئناف المنافسة إذا سمحت الظروف الصحية بذلك، لكن تزايد عدد الإصابات بكوفيد-19 في عدة بلدان عربية جعلهم يتراجعون عن قرارهم.