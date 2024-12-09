نحو إلغاء الرحلات الجوية الليلية بهذه الدولة الأوروبية

قال وزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي، ميغيل بينتو لوز، إن الرحلات الجوية ستُحظر من الساعة 01:00 إلى 05:00 صباحًا.

ويخطط مطار لشبونة لحظر الرحلات الجوية الليلية لمدة أربع ساعات في أعقاب احتجاجات السكان المحليين.

ووفقًا لتقرير من Travel Tomorrow، قال الوزير إن الإجراء أخذ في الاعتبار نتائج مجموعة عمل تتعلق بهذه المخاوف.

وقال وزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي إنه في ضوء الانتقادات المستمرة من البلديات ورؤساء البلديات والمواطنين. بشأن الضوضاء التي تسببها الطائرات والتلوث، فإن هذه تعدّ “خطوة عملاقة إلى الأمام”.

وتقول جماعات الحملة، بما في ذلك المنظمة غير الحكومية Zero، إن الحد الأقصى المعتاد لعدد الرحلات الليلية. الذي يقتصر على 92 رحلة أسبوعيًا، يتم تجاوزه باستمرار.

بالإضافة إلى ذلك، قال أحد أعضاء منصة الحملة “المطار خارج لشبونة تتحسن” (Aeroporto fora, Lisboa melhora). الذي شارك في الاحتجاجات خارج محطة مترو مطار هومبرتو ديلجادو. إنه بناءً على الدراسات، يتم تشغيل حوالي 160 رحلة ليلية كل أسبوع. وهو ما يتعارض مع الحد الأقصى المنتظم الذي تفرضه السلطات في البرتغال.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INE)، في عام 2023. تعاملت المطارات الوطنية في البرتغال مع إجمالي 67.5 مليون مسافر واستقبلت 243.8 ألف طائرة على متن رحلات تجارية.

وفي محاولة للتعامل مع العدد المتزايد من الزوار، فرضت العديد من المدن في البرتغال ضرائب سياحية دائمة.

في وقت سابق من هذا العام، بدأت السلطات في لشبونة في فرض “ضريبة سياحية” على كل من تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بقيمة 4 يورو للشخص الواحد في الليلة خلال أول سبع ليالٍ من إقامتهم.

وتعد البرتغال من بين الدول الأكثر شهرة في أوروبا. واستنادًا إلى الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INE). كان هناك ما مجموعه 13.1 مليون زائر للفترة بين جانفي وأوت من هذا العام.