نحو إلغاء تأشيرة “شنغن” لمواطني هذا البلد

بدأت السلطات البرتغالية تحقيقا بعد الاشتباه في تورط موظفي القنصلية العامة للبرتغال. في ريو دي جانيرو في عملية احتيال للحصول على تأشيرة شنغن.

وفقًا للشرطة الفيدرالية البرازيلية، يُعتقد أن موظفي القنصلية ساعدوا المتقدمين. الذين يحتاجون إلى تأشيرة في تأمين المواعيد دون الحاجة إلى الخضوع لفترات انتظار مثل المتقدمين الآخرين.

علاوة على ذلك، يشتبه في أن موظفي القنصلية ساعدوا أيضًا المتقدمين. في تزوير المستندات المطلوبة عند التقدم. للحصول على تأشيرة البرتغال والمستندات المطلوبة عند التقدم للحصول على الجنسية البرتغالية.

وتستهدف الشرطة الوطنية والسلطات البرتغالية الأعمال غير المشروعة في الممارسات القنصلية.

وتحقق التحقيقات في جدولة الوظائف الشاغرة بشكل غير قانوني لممارسة الأعمال القنصلية. بالإضافة إلى جرائم الفساد والارتجاج والاختلاس وتزوير المستندات. حيث تم تنفيذ خمسة أوامر تفتيش ومصادرة في بلديتي ريو دي جانيرو وساكواريما.

وكما أوضحت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، فقد تم تنفيذ خمسة أوامر تفتيش. ومصادرة صادرة عن الوزارة العامة في البرتغال.

وشملت أوامر التفتيش والمصادرة القنصلية العامة للبرتغال وعدداً من المساكن في ريو وساكواريما.

كما علقت سفارة البرتغال في البرازيل على الأمر، مؤكدة أن التحقيق جار.

وقالت السفارة كذلك إن السلطات البرتغالية قررت اتخاذ إجراءات في أعقاب ارتفاع عدد الشكاوى “من المستخدمين”.

وبما أن التحقيق لا يزال مستمرا، لم تكشف السفارة عن أي معلومات أخرى. ولم يُعرف بعد عدد الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة البرتغال بمساعدة الموظفين وتقديم وثائق مزورة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تتخذ السلطات البرتغالية والبرازيلية إجراءات لضمان. إلغاء تأشيرات الدخول لكل من حصلوا عليها بشكل غير قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تتخذ السلطات إجراءات ضد موظفي القنصلية المتورطين في الأمر.

في حين أن مواطني البرازيل لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول البرتغال أو أي دولة أخرى في منطقة شنغن. فإن الطلبات في القنصلية يتم تقديمها بشكل أساسي من قبل مواطني البلدان الأخرى الذين يقيمون في البرازيل.