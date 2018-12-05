نحو إلغاء عقوبة “الويكلو” بمقترح من رؤساء الأندية !

أسفر إجتماع رؤساء الاندية مع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي ورئيس الرابطة المحترفة خير الدين مدوار عن تقديم مقترح إلغاء عقوبة “الويكلو” أو اللعب دون جمهور.

وإجتمعت الأطراف الثلاثة صبيحة اليوم بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى من أجل تقييم حصيلة مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وإقترح رئيس مولودية العلمة عراس هرادة دخول أصحاب الإشتراك خلال مباريات “الويكلو”، فيما إقترح بقية الرؤساء إلغاء العقوبة التي لم تجدي أي نفع مع تفاقم ظاهرة العنف في الملاعب.