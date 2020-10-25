نحو إمكانية تمديد التسجيلات الأولية ليوم آخر.. 60 ٪ فقط من الطلبة اختاروا تخصصاتهم

طلبة تحصلوا على 200 اختيار وآخرون تحصلوا على 10 اختيارات فقط!

وصلت نسبة الطلبة الناجحين في امتحان شهادة “البكالوريا” الذين سجّلوا على الموقع الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاختيار التخصصات الجامعية، إلى 60 من المئة فقط، ويأتي هذا في انتظار استكمال عملية التسجيلات الأولية التي تنتهي اليوم.

وكشف مصدر مسؤول بأن وزارة التعليم العالي ستقوم بتمديد عملية التسجيلات الأولية في حال بقاء النسبة على حالها، حيث أرجع محدثنا سبب التباطؤ، إلى حيرة الناجحين في اختيار التخصصات التي يريدون دراستها.

وقد تمّ تنظيم يوم مفتوح على مستوى جامعة “الجزائر 2” في بوزريعة لاطلاع الطلبة وتوجيههم إلى التخصصات التي تتلاءم مع معدلاتهم.

وفي هذا الصدد، كشف المدير المكلف بالتسجيلات الجامعية، بأن بعض الطلبة تحصلوا على أكثر من 200 اختيار، ويتعلق الأمر بالطلبة الذين فاقت معدلاتهم 15 من 20، فيما تحصل طلبة آخرون على 10 اختيارات فقط، مشيرا إلى أن طلبة تحصلوا على 7 اختيارات فقط، ويتعلق الأمر هنا – يضيف المتحدث – بالطلبة الذين تحصلوا على معدلات دنيا، أي 9 و 10 من 20.

وأضاف المتحدث بأن الاختيارات الكثيرة لبعض الطلبة، ساهمت في عملية تاجيل تسجيلهم وانتظارهم آخر لحظة، وهذا كي يتمكنوا من دراسة كل الاختيارات التي منحت لهم جيدا.

من جهة أخرى، أكد محدثنا بأن اقتصار عملية التسجيل على “مقاهي الانترنت”، ساهم نوعا ما في بطء العملية، حيث كانت المؤسسات الجامعية تتكفل بهذه العملية لتخفيف الضغط على “مقاهي الأنترنت”، لكن وبسبب الإجراءات الوقائية ضد انتشار “فيروس كورونا” المستجد، تم إلغاء التسجيلات على مستوى الجامعات.

للتذكير، فإن مرحلة تأكيد التسجيلات تكون في الفترة الممتدة من 27 إلى 28 أكتوبر الجاري، أما تاريخ معالجة الرغبات، فهو يوم 29 أكتوبر لمدة ثمانية أيام، ليتم بعدها الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 5 نوفمبر المقبل.