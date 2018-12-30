نحو إنتاج ما يفوق 900 ألف قنطار من الحوامض بمعسكر

توقع الأمين العام، لدى غرفة الفلاحة لمعسكر، بوعلام دنة، تحقيق إنتاج يفوق 901 ألف قنطار من الحوامض، خلال الموسم الفلاحي (2018 2019).

وذكر أن معسكر تتوفر على مساحة إجمالية مخصصة للحوامض، تبلغ 5.461 هكتار، بينها 4.570 هكتار منتجة موزعة في أغلبها على سهل هبرة بالمحمدية، ومنطقة حاسين، بمجموع مليون و377 ألف شجرة منتجة.

و يتوقع -حسب نفس المسؤول- أن يبلغ إنتاج الحوامض بالولاية، مع نهاية عملية الجني 901 ألف و692 قنطار، من مختلف أنواع البرتقال والليمون، بمعدل 197 قنطار في الهكتار الواحد.

ويأتي على رأسها نوعية “التومسون” بـ 302 ألف قنطار ثم “الكليمونتين” بـ 285 ألف قنطار و”الواشنطن” بـ 105 ألف قنطار.