نحو إنجاز شركة جزائرية عمانية لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية

استُقبل وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، الأحد، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها لسلطنة عمان، من طرف معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف.

وحسب وزارة الصناعة الصيدلانية، تم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار ما بين البلدين. وإمكانية إقامة شراكة دائمة في مجال الصناعة الدوائية من خلال إنجاز شركة مختلطة جزائرية عمانية لصناعة الأدوية و المستلزمات الطبية. مع دراسة فرص الترويج وتسويق المنتجات الصيدلانية الجزائرية بالسوق العمانية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق ما بين الطرفين على تنصيب فريق عمل مشترك لتفعيل ما تم الاتفاق عليه في أقرب الآجال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور