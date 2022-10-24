نحو إنجاز مدينة سينمائية بمقاييس دولية بالجزائر العاصمة

كشف فيصل سعود مبروك المدير العام للمركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية. عن الشروع في دراسات أولية لإنجاز مدينة سينمائية بالمقاييس الدولية ببلدية أولاد فايت.

و أضاف فيصل سعود أن المدينة السينمائية ستضم ورشات لصناعة الديكور و مخابر معالجة الصور و الفيديوهات. بالإضافة كذلك إلى كل أعمال ما بعد الإنتاج. إضافة إلى فضاءات مخصصة للإنتاج التلفزيوني ستوضع في متناول القنوات التلفزيونية الوطنية والأجنبية في اطار العقود التجارية. كما سيتم إنجاز إقامة مخصصة لمهنيي القطاع.

وكما أشار ذات المتحدث، أن مشروع المدينة السنيمائية سيشكل فضاء للإبداع ويمكن المتخصصين في المجال من ممارسة مهامهم. كما سيكون عامل إستقطاب لمخرجين أجانب و خلق فرص عمل تطبيقا لتعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة إطلاق قطاع السينما في الجزائر.

من جهته أشار مدير الانتاج السينماتوغرافي علاء الدين قوامي، إلى أن إنشاء المركز الوطني للصناعة السينماتوغرافية سنة 2021 و وضعه تحت وصاية الوزير الأول. حيث بدأ نشاطه بصفته منتجا منفذا لأفلام ثورية تروي بطولات شهداء على غرار زيغود يوسف و أحمد بوقرة التي اعطيت إشارة الانطلاق في تصويرها مؤخرا. و التي من المنتظر أن يتم عرضها في قاعات السينما سنة 2023.

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