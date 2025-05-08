نحو إنجاز 13 برج إنارة بميناء الجزائر

عقد المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، عبد الحميد بوالعام، اجتماعا مع مسؤولي شركة “ديفنديس سوفت”، تعلق بمشروع إنجاز الإنارة داخل الحيز المينائي.

وتم الاتفاق على منح هذه الشركة مشروع إنجاز 13 برج إنارة بمنطقتي وسط وجنوب ميناء الجزائر. ما سيحسن ظروف العمل الليلي.

ويذكر أن الشركة ذاتها قامت بإجراء دراسة تقنية تم عرضها بالمناسبة في هذا الاجتماع الذي حضره أيضا مدراء الاستغلال والتنظيم، المالية والمحاسبة والأشغال والتنمية.

وفي كلمة له، أكد مدير مؤسسة ميناء الجزائر ضرورة التزام الشركة المتعهدة بتجسيد مشروع الإنارة المتضمن في الاتفاق بسرعة وطبقا للمعايير الفنية المحددة. وذلك بوضع الوسائل والإمكانيات اللازمة، ما سيسمح بتوفير ظروف افضل للعمل الليلي الذي تعتمده المؤسسة.