نحو إنشاء أكاديمية جزائرية للحوكمة ذات بعد إفريقي

أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحموني، اليوم الأربعاء بالجزائرالعاصمة، عن مشروع لإنشاء أكاديمية جزائرية للحوكمة ذات بعد إفريقي.

وأوضح ذات المسؤول، أن هذا المشروع يدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والصين، التي أقرها قائدا البلدين سنة 2014.

وكذا تجسيدا لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها ببكين شهر سبتمبر الماضي حول إنضمام الجزائر لمبادرة +الحزام والطريق+، التي أطلقتها الصين وإنضمت إليها حوالي 90 دولة.

وإعتبر الأمين العام أن هذه الأكاديمية هي ثمرة للمحادثات التي جمعت مسؤولي الوزارة بالخبراء الصينيين.