نحو إنشاء تجمع لشركات انجاز جزائرية_مصرية

إستقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، مختار وريده، بطلب منه، والذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي شركة “المقاولون العرب”، حيث أكد السفير المصري على أهمية تطوير الشراكة بين البلدين من خلال إنشاء تجمع لشركات انجاز جزائرية_مصرية.

وحسب بيان للوزارة، يندرج هذا اللقاء الذي شهد حضور الإطارات المركزية للقطاع والمدراء العامون. لكل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الإستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF). والمجمع العمومي لانجاز السكك الحديدية(GCF). في إطار الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة. مع نهاية شهر أكتوبر الفارط، حيث تم التأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين. في شتى المجالات لاسيما تطوير الهياكل القاعدية.

وأعرب الطرفان خلال هذا اللقاء، عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين. وحرصهما على توسيع دائرة التعاون في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. حيث سمحت المحادثات باستعراض وتقييم واقع العلاقات الثنائية في ذات المجال. والآليات الكفيلة التي ستمكن من ترقيتها وتعزيزها.

كما استعرض الوزير التجربة الجزائرية في مجال إنجاز البنى التحتية والمنشآت القاعدية لاسيما السكك الحديدية. من خلال تجسيد البرنامج الوطني الاستثمار في السكك الحديدية والنقل الموجه والخبرة المكتسبة في انجاز المشاريع في ذات المجالين.

شركات مصرية ومقاولون عرب يبدون رغبتهم للاستثمار في الجزائر

من جانبه، أشاد السفير المصري بالتجربة الجزائرية في تجسيد مشاريع هياكل قاعدية كبرى. لاسيما تطوير شبكة السكك الحديدية والنقل الموجه. حيث أبدى رغبة الشركات المصرية وعلى رأسها المقاولون العرب في المشاركة في الإستثمار. في ذات البرنامج، مع التأكيد على اهمية تطوير هذه الشراكة من خلال إنشاء تجمع لشركات انجاز جزائرية_مصرية. والظفر بصفقات ومشاريع مشتركة في مجال الهياكل القاعدية خارج البلدين.

في آخر اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية دفع آفاق التعاون خلال المرحلة القادمة. وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وبناء الشراكات الاقتصادية الثنائية في مجالات القطاع السالفة الذكر. وذلك على ضوء ما يتمتع به البلدين من خبرات وقدرات متميزة.

كما تم الإتفاق على تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين لاسيما في مجال إنجاز مشاريع السكك الحديدية والنقل. الموجه مع العمل على تكوين المهندسين و الإطارات في ذات المجالين من خلال تبادل الزيارات بين الأطراف المعنية.

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