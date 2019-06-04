نحو إنشاء شبكات توزيع ثابتة ومدعمة للمواد واسعة الإستهلاك بالجنوب

كشف، مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة، عيسى بكاي أن هذه الأخيرة، تعتزم إنشاء شبكات مدعمة لتوزيع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بولايات الجنوب.

وحسب ذات المتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين،قال إن القصد من هذا الإجراء خفض أسعار هذه المواد بهذه المنطقة.

وأوضح بكاي بأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مصالحها المحلية على خلق شبكة توزيع في الجنوب تستفيد من دعم على

تكاليف النقل من شأنها التخفيف على تجار المنطقة وخفض الأسعار إلى مستوى يضاهي تلك المطبقة في ولايات الشمال.

ويتعلق الأمر بتحديد قوائم المحلات التجارية المكلفة بتسويق المواد الغذائية التي ستستفيد من صندوق تعويض تكاليف

النقل مع إنشاء نقاط بيع لمؤسسات الإنتاج العمومية، وذلك في الولايات الأربع التي تحظى بالأولوية في

هذه الخطة وهي تندوف ، أدرار، إليزي وتمنراست.

وحسب بكاي، ستكون مؤسسات القطاع العمومي الناشطة في مجال إنتاج المواد الغذائية والتي تتبع في

معظمها لقطاع الفلاحة بمثابة أداة ضبط للسوق .

مشيرا، إلى أن الوزارة قامت بأولى إجراءات مراجعة قائمة المواد المستفيدة من هذا الصندوق الموجه لفائدة عشر ولايات بالجنوب الجزائري.

في انتظار صدور النص القانوني الخاص بذلك رسميا.

غير أن المسؤول أكد بأنه لن يكون لهذا الإجراء نتائج سريعة بخصوص الأسعار، إذ لابد من أن يترافق مع

عمل منهجي يتمحور حول إنشاء شبكات توزيع منتظمة ودائمة.