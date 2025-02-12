نحو إنشاء شبكة وطنية لتصنيع قطع غيار السيارات

كشف وزير الصناعة، سيفي غريب، خلال زيارته إلى ولاية بومرداس، الثلاثاء، عن نية الوزارة إنشاء شبكة وطنية تجمع المتعاملين الاقتصاديين المتخصصين في صناعة قطع غيار السيارات.

وأشار الوزير خلال زيارة العمل التي قادته للولاية، إلى أن لقاءات ستُعقد على مستوى الوزارة لتشكيل هذه الشبكة. بهدف تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الاستراتيجي.

كما أشرف الوزير على تدشين وحدتين صناعيتين لدعم قطاعي البناء والصناعات الميكانيكية، من بينها وحدة جديدة. لصناعة فرامل السيارات ببلدية أولاد موسى، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي في مجال الميكانيك وقطع الغيار.

وشملت الزيارة أيضًا تدشين وحدة لصناعة مواد تزفيت الأسطح بالمنطقة الصناعية في الأربعطاش. بطاقة إنتاجية تقارب 20 طنًا يوميًا، ما يمثل إضافة نوعية لقطاع مواد البناء ويساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.

يشار أن سيفي غريب شدد على أهمية تطوير القطاع الصناعي ودعم الاستثمار، حيث قام بتسليم رخص استغلال استثنائية لـ 21 مستثمرًا. في إطار جهود رفع العراقيل عن المشاريع العالقة. وأشاد بالحركية الاقتصادية التي تشهدها الولاية. مشيرًا إلى أن بها 14 مؤسسة لكل 1,000 ساكن، داعيًا إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى المعدل الوطني البالغ 29 مؤسسة.

يذكر أن ولاية بومرداس تحتضن 14,943 مؤسسة تنشط في مجالات الخدمات، الصناعة، البناء والأشغال العمومية. وتوفر نحو 92 ألف منصب عمل. فيما يقدر عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي. بـ 2,812 مؤسسة، تعمل أساسًا في الصناعات الغذائية، الحديد والصلب، وصناعة الورق والخشب.

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