نحو إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجزائر وماليزيا

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات الأستاذ كمال رزيق، اليوم الخميس، بمقر الوزارة سفير دولة ماليزيا بالجزائر محمد فيزال رزالي حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

وخلال اللقاء أكد الوزير حجم المبادلات التجارية البينية ارتفعت بنسبة 25 بالمئة في السنتين الماضيتين. لكنها لا تعبر عن الإمكانات التي يحوز عليها البلدين في شتى المجالات. وهذا ما يستدعي ضرورة بذل مزيد من الجهود للرقي بها. متحدثا عن أولويات القطاع الذي يرتكز على العمل مع كافة الشركاء الاقتصاديين. للاطلاع أكثر على مناخ الأعمال التي توفره الجزائر اليوم بعد جملة من الإصلاحات.

كما تم التأكيد على أهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك بين الجزائر وماليزيا. قصد تنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال إلى جانب التحضير للتوقيع على اتفاقية إطار. لبحث فرص الشراكة الممكنة وفق قاعدة رابح رابح

من جانبه ثمن السفير الماليزي بالمجهودات التي تبذلها الجزائر لإصلاح اقتصادها. مبديا استعداد بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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