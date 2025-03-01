نحو إنشاء مدرسة متخصصة في مهن قطاع المناجم نهاية 2026

تعتزم شركة “سونارام للتكوين”، فرع المجمع المنجمي الصناعي “سونارام”، إنشاء مدرسة متخصصة في مهن قطاع المناجم، ببلدية عين طاية (الجزائر العاصمة) بطاقة استيعاب 300 مقعد بيداغوجي، وذلك بنهاية سنة 2026.

وفي تصريح لـ/وأج، أعلن المدير العام لـ “سونارام للتكوين”، ، جبار مهيدي، أن الشركة تعتزم إنشاء مدرسة متخصصة. في مهن قطاع المناجم، ببلدية عين طاية (الجزائر العاصمة) بطاقة استيعاب 300 مقعد بيداغوجي، وذلك بنهاية سنة 2026.

وأكد مهيدي أن هذا المشروع الذي سيساهم في تعزيز الكفاءات في القطاع المنجمي ويتواجد حاليا. في مرحلة استكمال دفتر الشروط، سيتم إنجازه على موقع كان يضم سابقا مركزا للتكوين ويمتد على مساحة أربعة هكتارات. مشيرا إلى أنه “سيتم منح صفقة المشروع شهر يوليو المقبل”.

و تعمل “سونارام للتكوين” على إنشاء معهد متخصص في التكوين حول المتفجرات الموجهة للصناعات الاستخراجية وصيانة العتاد. وذلك على مستوى موقع مدرسة المناجم سابقا بمنطقة “العابد” بولاية تلمسان، يضيف المسؤول ذاته.

وفي حديثه عن حصيلة الشركة لسنة 2024، أوضح مديرها العام، عن قيامها بما لا يقل عن 174 عملية تكوينية. في مختلف تخصصات المناجم، بحيث استفاد منها 2300 متربص، وشملت عدة مجالات لا سيما الصيانة وإصلاح العتاد. وكذا آليات التكيف مع خصوصيات مناصب العمل.

وبعد إبرازه لمهام هذه الشركة الفرعية التي تم إنشاؤها في يوليو 2023, و دورها في تكوين وتطوير الكفاءات. لاستغلال أمثل للمناجم، أكد مهيدي على دورها المحوري في مرافقة المشاريع الكبرى للقطاع. على غرار تطوير منجم الحديد بغارا جبيلات (تندوف).

إنشاء وحدة بحثية تضم نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين

وتابع بأنه تحضيرا لإطلاق هذا المشروع الاستراتيجي، تم تنظيم دورة تكوينية لفائدة عمال الشركة الوطنية للحديد و الصلب “فيرال”. حيث من المرتقب توظيف وتكوين ما بين 200 و250 عاملا خلال سنة 2025.

أما في إطار تحضيرات مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص في تالة حمزة - واد أميزور (ولاية بجاية)، فقد تم تكوين 11 شابا، من خلال برنامج يجمع بين دروس نظرية تم القيام بها بتالة حمزة – أميزور وأخرى تطبيقية داخل المناجم الجوفية بولاية سطيف.

كما تم تنظيم دورة تكوينية أخرى في إطار إعادة بعث استغلال منجم الذهب بمنطقة “أمسميسا” (تمنراست). حسب المسؤول ذاته الذي أكد تواجد “سونارام للتكوين” أيضا في الأقطاب المنجمية. بكل من “الونزة”، “بئر العاتر” و”بلاد الحدبة” (تبسة)، أين تقوم بكل التكوينات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية والإدارة. وكذا المحاسبة لفائدة جميع فروع مجمع “سونارام”.

وعلاوة على كونها قطبا بحثيا للابتكار في قطاع المناجم، وفي إطار نهجها الرامي إلى التطوير والابتكار، تعتزم “سونارام للتكوين” إنشاء وحدة بحثية تضم نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين. بهدف تشكيل قاعدة بيانات تضم المختصين في دعم الصناعة المنجمية. إلى جانب تنفيذ مهام بحثية في هذا المجال، يضيف ذات المتحدث.

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