نحو إنشاء وحدة صناعية لمعالجة خامات حديد منجم غارا جبيلات

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة مجمع توسيالي، فؤاد توسيالي.

اين تقرر إعداد دراسة تقنية وتجارية حول إنشاء وحدة صناعية لمعالجة خامات حديد منجم غارا جبيلات.

وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، عضو مجلس إدارة المركب المكلف بالعمليات بالجزائر. والرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب.

وركزت المحادثات على حالة علاقات التعاون بين الشركات في القطاع المنجمي ومجمع توسيالي. وكذا الشراكة وفرص الاستثمار لا سيما فيما يتعلق باستخدام خامات حديد منجم غارا جبيلات لتموين مركب الحديد والصلب “توسيالي” ببطيوة (وهران).

وفي هذا السياق تقرر إعداد دراسة تقنية وتجارية حول إنشاء وحدة صناعية لمعالجة خامات حديد منجم غارا جبيلات.

كما أعرب وزير الطاقة والمناجم عن استعداد القطاع في تعزيز وتوسيع التعاون مع مجمع توسيالي.