نحو استئناف الرحلات المباشرة بين الجزائر والأردن

قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن شركة الخطوط الملكية الأردنية تدرس إمكانية استئناف الرحلات المباشرة بين عمان والجزائر. كما أشار رئيس الوزراء الأردني، إلى أنها ستكون بمعدل رحلتين أسبوعيا.

وأضاف، رئيس الوزراء الأردني، أن الأمر سيساهم في تعزيز التواصل المطلوب بين البلدين الشقيقين. ومن جهته، أكد وزير العمل يوسف شرفة، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن في العديد من المجالات. مشيرا إلى الاهتمام بمعالجة المرضى الجزائريين في الأردن نظرا لما يتمتع به الأردن من تقدم في المجال الصحي. لافتا إلى أنه سيجري تجديد الاتفاق بشان السياحة العلاجية بين البلدين في وقت قريب.

وحسب بيان وكالة الأنباء الأردنية، “بترا”، فإن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة استقبل في مكتبه وزير العمل يوسف شرفة. حيث أكد خلال اللقاء أهمية الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجزائر بداية الشهر الجاري. والمباحثات المثمرة التي أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه وجه فريقا وزاريا لزيارة الجزائر قريبا لاستكمال البحث في ملفات التعاون. التي جرت مناقشتها خلال لقاء القمة الذي جمع ملك الأردن ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وبشكل يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد الخصاونة العلاقات التاريخية التي تربط الأردن والجزائر والمكانة الخاصة التي تحظى بها الجزائر وشعبها الشقيق لدى القيادة. والحكومة والشعب الأردني.

ولفت إلى أن الزيارة الملكية إلى الجزائر ركزت على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. والتبادل التجاري والسياحة والسياحة العلاجية والزراعة وفي مجالات الطاقة وتأهيل وتدريب الكوادر. وتبادل الخبرات في مجالات التعليم التقني والمهني وبناء القدرات الصحية. مؤكدا استعداد الأردن لوضع خبراته في العديد من المجالات بتصرف الأشقاء الجزائريين.