نحو تأسيس شبكات تواصل لتطوير مخططات الإتصال المؤسساتي

سيتم قريبا تأسيس شبكات للتواصل تضم المشاركين في الدورات التكوينية الخاصة بالصحفيين ومسؤولي خلايا الإتصال بالمؤسسات. وأساتذة جامعيين لتطوير مخططات الاتصال المؤسساتي.

أفاد رئيس اللجنة العلمية للدورة التكوينية علي موسى، خلال الجلسة الختامية للدورة التكوينية السابعة حول الإتصال المؤسساتي. أنّ مخططات الإتصال المؤسساتي التي أعدّت ضمن هذه الدورة من قبل الصحفيين ومسؤولي خلايا الإتصال بالمؤسسات تحت إشراف أساتذة جامعيين. سيتم تطويرها وتنقيحها من خلال شبكات تواصل عبر تطبيقات إلكترونية سيتم تأسيسها قريبا. وذلك كنتيجة عملية لهذه الدورات التكوينية.

وأكد رئيس ديوان وزير الإتصال، رضوان ذبيح، أنّ هذه الدورات التكوينية التي نظمتها وزارة الاتصال مكنت من مد جسور التعاون بين ثلاث دوائر وزارية. لها علاقة بموضوع الاتصال المؤسساتي وهي وزارات الاتصال والتعليم العالي والبحث العلمي. والداخلية والجماعات المحلية.

وأضاف ذبيح، أنّ التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسمح بالوصول إلى إجابات علمية حول الإشكاليات المتعلقة بالإتصال المؤسساتي وطرق تنظيمه وتفعليه. كما يمكن التعاون مع وزارة الداخلية للوصول إلى “الفاعل الهام” في الاتصال المؤسساتي. وهم “المكلفون بالإعلام” الذين تسند إليهم مهمّة العملية الإتصالية مع الصحفي الذي يعدّ شريكه في العملية.

للإشارة، فإن وزير الإتصال، محمد بوسليماني، أشرف الخميس الماضي على مراسم إفتتاح هذه الدورة التكوينية المنظمة على مدار ثلاثة أيام. من طرف وزارة الاتصال بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة صحفيين ومسؤولي خلايا الاتصال بالمؤسسات من ولايات وهران ومعسكر وتيارت ومستغانم وغليزان والشلف. وقدّمت مجموعة مداخلات من قبل أساتذة وخبراء.

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