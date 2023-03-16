نحو تأسيس فرع للجامعة الأمريكية بالجزائر

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أمس الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور اوبين.

وحسب بيان للوزارة، أعرب الوزير، خلال هذا اللقاء، عن رغبة الطرف الجزائري في تعميق هذا التعاون بتأسيس فرع للجامعة الأمريكية بالجزائر. وكذا دفعا لتكثيف العلاقات والتعاون المفيد والمثمر بين الطرفين.

ودعا الوزير إلى الإسراع في توقيع إتفاقيات توأمة بين مؤسسات جامعية في الجزائر ونظيراتها في الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك تشجيع تنقل وحركية الأساتذة، الباحثين وطلبة الدكتوراه في البلدين.

ومن جهتها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية أن الأركان الأمريكية الموجودة في بعض الجامعات الجزائرية مخصصة لتعليم اللغة الإنجليزية.

وفي هذا السياق طلب الوزير، توسيع نشاطها ليشمل عددا أكبر من الأساتذة الجزائريين.

كما دعا الطرفان إلى وضع برامج ومشاريع بحث مشتركة وتنظيم تظاهرات ولقاءات علمية رفيعة المستوى بين الاكاديميين في البلدين.

وفي هذا الخصوص ألحت السفيرة، على ضرورة المشاركة الواسعة في الندوة المزمع تنظيمها في آواخر شهر أفريل القادم بالمدينة الجامعية بوهران.

و في إطار الإستفادة من الخبرات الأمريكية والممارسات الإيجابية والحسنة في مجال المؤسسات الناشئة، عبر الوزير عن رغبة الطرف الجزائري في إيفاد بعثات طلابية إلى الجامعات الأمريكية للإطلاع على التجربة الأمريكية في هذا المجال.