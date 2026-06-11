نحو تأسيس مركزَي امتياز للصناعة السينمائية ومهن الفن

أشرفت، مساء أمس الأربعاء، وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، بمقر وزارة الثقافة. على مراسم توقيع اتفاقيتي إطار مهمتين تؤسسان لمرحلة جديدة من التكوين الميداني والاحترافي.

كما تأتي الاتفاقيتين، في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى تكييف عروض التكوين المهني مع متطلبات سوق العمل في المجال الثقافي. وتجسيداً لسياسة حماية التراث الثقافي وتثمينه، وعصرنة الصناعة السينمائية ومهن الفن.

السينما ومهن الفن.. قاطرة التنمية الثقافية:

بموجب هذا التعاون المشترك، سيتم تأسيس مركز امتياز متخصص في الصناعات السينمائية على مستوى ولاية الجزائر، مدعوما بـملحقة متطورة في ولاية تيميمون. وسيتم تجهيز هذه المنشآت بأحدث الوسائل التقنية الحديثة لضمان تكوين يواكب المعايير الدولية في مجال السمعي البصري. بالإضافة إلى إحداث مركز لمهن الفن لضمان حماية المهارات الفنية وتطويرها.

نموذج تكاملي للتكوين الميداني

كما تعتمد الرؤية الجديدة للوزارة على مبدأ التكامل؛ وهو ما سيتجسد من خلال هذا التعاون المشترك مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين. فبينما تتولى معاهد التكوين المهني الجانب التعليمي، تلتزم وزارة الثقافة والفنون بتقديم الدعم الجوهري عبر:

توفير المكونين والخبراء: المساهمة في إيجاد وتوفير الكفاءات المهنية القادرة على نقل الخبرة الميدانية للمتربصين.

التربص الميداني في قلب الإنتاج: فتح المجال للمهتمين والمتربصين لإجراء تربصات تطبيقية مباشرة أثناء تصوير. وإنتاج الأفلام السينمائية التي تشرف عليها الوزارة. مما يمنحهم فرصة الاحتكاك المباشر مع المهنيين في بيئة عمل حقيقية.

شراكة قانونية وتقنية شاملة

كما وقعت الوزارتان اتفاقيتين استراتيجيتين:

الاتفاقية الإطارية الشاملة:

كما تهدف إلى وضع إطار دائم للتشاور والتنسيق لترقية التكوين في كافة المهن المرتبطة بالثقافة والفنون.

اتفاقية المساهمة القطاعية في المنصة الوطنية لمرجعية الكفاءات: وهي اتفاقية تقنية تلتزم بموجبها وزارة الثقافة والفنون بتحيين قاعدة البيانات والمعلومات بصفة مستمرة ودقيقة. لتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق. ووصف الكفاءات التقنية المطلوبة في المهن الثقافية. لضمان ملاءمة التكوين مع سوق العمل.

كما أكدت وزارة الثقافة والفنون، عزمها من خلال هذه الخطوات، على تحويل الفعل الثقافي إلى رافد اقتصادي حقيقي. عبر الاستثمار في العنصر البشري وتوفير بيئة تكوينية احترافية تليق بمبدعي الجزائر.

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